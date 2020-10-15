歐聯｜巴黎宵禁未有影響 曼聯對PSG暫如期去馬

周三法國為應對新一波的武漢肺炎疫情，總統馬克龍宣佈包括首都巴黎在內的8個大城市將實行宵禁，以防止國內疫情繼續蔓延。而下周即將開鑼的新一季，首輪賽事曼聯將需造訪巴黎鬥巴黎聖日耳門（PSG），現時則仍未有影響，將可如期上演。

為應對疫情惡化，法國總統馬克龍宣佈大巴黎地區、里昂、艾克斯-馬賽、里爾、盧恩、圖盧茲在內的8個大城市，周六起由晚上9時到早上6時間實行宵禁，沒有相關證明不得出門，違者將被罰款。初步政策預計維持4周，而宵禁地區的人口就佔法國總人口近三分一。

下周開始的歐聯及歐霸賽事，法甲球隊就只有PSG及雷恩兩隊主場出擊。現時歐洲足協未有就法國的宵禁令作特別安排，所以如期下周二紅魔大戰PSG的比賽可如期上演。而雷恩所處的布禮斯大區並非規定宵禁區域，相信主場對卡斯洛達的比賽將不受影響。

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