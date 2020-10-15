港超冰河期｜指富力退賽球圈不用悲觀 李志堅料徐宏傑成搶手貨

富力突然退出港超聯，東方主教練李志堅認為聯賽餘下八隊也不用悲觀，亦認為香港足球「遊戲規則」早已定下，加入時應該就要知道「玩法」。

李志堅近季不論大埔還是東方，都與富力上演過多場經典賽事，如今老對手退出，他表示：「富力是有實力，能競爭的球隊，突然退出，對球市有一定影響。不過，我相信是短暫性的，這情況其實不斷發生。」富力在退賽聲明中表示「鑑於現時的香港足球氛圍」而退出，李志堅今日就表示：「不要講到香港足球有何不濟，其實香港足球從來都是這樣，不用再加墨水去形容，來加入的應該要知道『點玩』。」他表示，全球各行業都受影響，「不只飲食、零售，體育都一樣，畢竟老闆也只是從事各行各業的生意人。」

對於新一季只餘下八支球隊出戰港超聯，有球圈中人甚至擔心「冰河時期」再臨，李志堅指：「少一隊當然不好，但八隊也不是太差。」他表示，少了支具實力的競爭對手，目標仍然沒有改變，希望來季在亞洲賽可以走得更遠，本地賽繼續爭標。

李志堅更寄語大家要認識社會，「不只是球員，所有人一樣，要清楚一間公司運作、各方面事情。」他又希望各方面都應負責任，「肯定不是全部球員都找到球會，再加上大埔及元朗亦有一班球員。」但認為富力有不少實力好的球員，只要薪金達成共識，不難找到球會，料徐宏傑會相當搶手。

同日愉園亦開操，主教練鮑家耀講到富力退賽時表示：「對球圈一定有影響，一班球員會很徬徨，球圈只餘八隊，少了競爭，對香港足球始終不太理想。」

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