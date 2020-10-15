馬古尼之禍｜蝦碌之作日日新 冇晒自信蘇B有排騰

一天前，曼聯門將迪基亞才因代表西班牙出戰歐國聯賽事時，因站位太出被烏克蘭攻陷大門後遭到外界抨擊，想不到英格蘭周三負丹麥0:1，又有魔將成罪人，在球會出任隊長的哈利馬古尼因兩記魯莽攔截後領紅，使英軍在比賽僅過半小時就要踢少1人。相信特別是看完馬古尼的表現，紅魔領隊蘇斯克查心頭不禁又是一沉。

迪基亞周二的「錯」，或可說是輿論太苛刻，就如教練安歷基及部份網民賽後為他的辯詞，認為當時烏克蘭轉守為攻太快，才使遵從戰術所需、出禁區如踢清道夫角色的迪基亞回後不切失位，那麼哈利馬古尼周三的「錯」，就真的是難辭其咎。

5分鐘的首個黃牌，就是他出腳時判斷失誤踢中對手，想不到31分鐘時，腳下功夫粗疏的他再因控球時甩腳，皮球彈開萬丈遠，結果速度緩慢兼笨拙的他，就再犯下領首個黃牌的類似失誤，出腳攔截多爾貝治的時間不準，誤傷對方下再領多一面黃牌，要提早返回更衣室，而英格蘭也因為在場上踢少1個，形勢變為被動而最終1球落敗，他當然要背上罪人之名。

在電視台任評述的紅魔名宿加利尼維利，對馬古尼今場表現的點評是：「他犯了一個錯誤，就不能再犯第2個，那個控球甩腳令他慌張了，結果就有接下來的動作。」他隨後再補充：「這張紅牌，也總結了馬古尼過去4至6周的表現。」至於前利物浦隊長列納也表示：「我為他感到難過，現在將他打落地獄很容易，因為他正經歷職業生涯非常糟糕的時刻，看到的是一個完全缺乏自信的球員。」

馬古尼頭頭碰着黑，季前在希臘度假時就涉嫌襲擊當地警方、拒捕及意圖行賄被判入獄21個月零10天，雖然獲准緩刑3年，但他堅決要上訴到底，未知是否官司纏身一直令他無法專注於比賽，今季的犯錯更顯眼。紅魔國際賽前遭熱刺大炒1:6一仗，首個失球就是因他與艾歷拜利未能成功解圍，最後情急下驚慌失措，竟然拉低隊友勞基梳爾而讓對方中場尼當比利輕鬆射入，鬧出大笑話，而且這已不是他首次「mark錯人」，上季復賽期間對修咸頓的比賽，他就在防守角球時誤盯隊友雲比沙卡，累球隊失球。看來若馬古尼繼續在場上露醜態，曼聯後防永無安寧之日。

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