飛天胖虎：肥仔錫安不似預期休季修身

去年以新秀狀元身份加盟塘鵝的錫安威廉臣（Zion Williamson），早在大學時期已憑着勁爆體能打響名堂，無奈受到傷患困擾，他在首季的表現並未如理想，在新人王評選中更屈居灰熊控衞摩蘭（Ja Morant）與熱火的紐寧（Kendrick Nunn）之後，僅得第三。不過，體重達130公斤的錫安在休季期間已積極修身，期望在新球解放其「怪物級」統治力。

錫安上季以雷霆萬鈞之勢登陸NBA，豈料在夏季聯賽已便告撞傷左膝，之後更在季前熱身賽弄傷右膝半月板，需要接受手術治療，結果錯過了季初44場常規賽，至今年1月22日才正式登場。錫安上季合共為塘鵝打了24場比賽，場均取得22.5分及6.3個籃板球，投射命中率更高達58.3%，但超重與傷患問題，似乎仍是他躋身超級巨星行列的一大絆腳石。球季經過多月停擺後，錫安在NBA 於7月復季時，身形明顯暴脹，球隊亦不得不限制其出場時間，結果塘鵝在排名賽只得2勝6負，無緣晉級季後賽，這位20歲前鋒的新秀球亦宣告以失敗收場，反觀摩蘭、紐寧與希路（Tyler Herro）則成功在附加賽或季後賽發光發熱，令錫安更加尷尬。

痛定思痛的錫安，據報已經積極加操，並嚴格控制飲食，務求以最佳狀態迎接新球季。「我一直保持耐性，因為從小媽媽就教曉我凡事也要感恩。當我受傷的時候，這種信念發揮了很大的作用。就算我因傷未能出場，我也會再有上陣機會。」錫安在迪士尼賽區受訪時說。不過，NBA新賽季何時揭幕仍是未知之數，錫安能否一直保持佳態，亦是一大疑問。

文：童健