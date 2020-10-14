體壇性犯罪｜賽場偷拍風氣氾濫 日奧委倡設「偷拍罪」保護女性運動員

日本共同社引述消息人士透露，日本奧委會（JOC）和日本田徑聯盟正研究針對女性運動員在賽場上被偷拍有性意味照片的問題，向日本政府倡議盡快設立「偷拍罪」以保護女性運動員。

女性遭到偷拍的問題已經蔓延至體壇多年，過去有無數女性運動員在比賽時遭人擅自拍攝臀部或胸部等有性意味的照片，這股風氣近年更成為了日本學界的問題。報道指JOC為了保護一眾女性運動員，有意與不同運動界別的代表共同研究應對措施，當中包括日本體育協會及全國高中體育聯盟。

現時日本並無針對偷拍行為的刑法，各地方執法單位只能以「防止困擾修例」作為規管，但條例中的「偷拍」準則並不包括身穿運動服的人士。日本田徑聯盟在今年8月曾經進行諮詢，有不少前日本田徑隊成員都透露曾經遭人偷拍，即使經過多年後這些相片依然在網絡上流傳。而日本法務省早前在一個關於性犯罪刑事法的討論會上，討論了設立「偷拍罪」的可能性。日本田聯方面就認為，偷拍問題過去一直困擾日本體壇，有必要通過新法例杜絕

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