MLB季後賽｜道奇單局豪取11分創紀錄 大勝勇士晉級未絕望

周三ＭLB國家聯盟冠軍戰，落後0:2的洛杉磯道奇再鬥亞特蘭大勇士的第3戰。道奇打線甫開賽就已經火力全開，豪取11分打破大聯盟季後賽單局得分紀錄之下，最終以15:3大勝勇士，場數追近至1:2晉級世界大賽仍未絕望。

道奇今仗開賽第一個打席就有安打，之後二棒的施格（Corey Seager）打出二壘安打先開紀錄。其後道奇雖然有兩名打者出局，但此時才是勇士噩夢開始，道奇接連打出帶有一分打點的二壘安打、三分砲，以及一支陽春砲。

連失六分的勇士雖然即時換投，但仍未阻止道奇的攻勢，更被文斯（Max Muncy）打出一支滿貫砲拉開至11:0。最終一局上球隊打出多達7支安打，其中包括3支全壘打，全局打足32分鐘豪取11分，刷新大聯盟季後賽單局得分紀錄。最後道奇以15:3大勝勇士，周四雙方將上演第四戰。

同日上演的美聯冠軍戰，落後0:3的侯斯敦太空人於許勝不許敗的情況下，背水一戰以4:3險勝坦帕灣光芒，避免橫掃厄運，雙方亦同樣將於周四再度交手。

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