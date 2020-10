NBA｜占士奪冠後IG發文悼拜恩 「兄弟希望我令你感到驕傲」

周日NBA總決賽湖人成功擊敗熱火,以總場數4:2力克對手封王,為「紫金軍團」自2010年後再奪NBA總冠軍。周三湖人主將勒邦占士(LeBron James)就在個IG上發文悼令前湖人名將,年初因直升機失事而去世的拜恩(Kobe Bryant),表示希望自己領導湖人奪冠,可以令他感到驕傲。

湖人第17次贏得總冠軍,其中占士的表現極為出色,總決賽的第6戰交出「大三元」的28分、14籃板,以及10助攻,率領球隊擊敗熱火,自己亦再次獲選為總決賽MVP。奪冠後包括湖人的管理層及球員都向拜恩致敬,安東尼戴維斯(Anthony Davis)賽後受訪更指,湖人全隊上下都為了拜恩而積極爭冠,希望不會令他失望。

而過去與拜恩情同手足的占士,亦在奪冠三天於個IG中上載一張照片,當中有一件「黑曼巴」球衣並印有拜恩的名字及其象徵的24號。帖文中占士感性寫上「兄弟希望我令你感到驕傲,愛你及想念你我們的冠軍!(Hope I’m made you proud my brother!! Love and miss you Champ!!)」,悼念天上的拜恩。

