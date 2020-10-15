歐國聯｜艾歷臣100場入奠勝12碼 修夫基潑冷水：我睇唔到邊度有犯規

丹麥周三於歐國聯作客以1:0戰勝10人應戰的英格蘭，藉12碼射入全場唯一入球的基斯甸艾歷臣，原來與隊長卡積亞都是第100次代表國家隊出賽，兩人賽後都獲丹麥足總送贈背後印上100數字的球衣，以紀念這個里程碑。

上季季初仍效力熱刺的艾歷臣，在重返熟悉地溫布萊球場射入1球12碼，擊敗前球會隊友哈利卡尼領銜的英格蘭，而且這場比賽也是他在丹麥國家隊的第100頂喼帽，能用入球來慶賀這個極具象徵意義的時刻，當然值得高興。

另一「百夫長」卡積亞在今戰雖沒有入球，但造訪溫布萊能保住清白之身，對這位目前效力AC米蘭的31歲中堅，也十分難得。兩人賽後都獲國家足總贈予背後印上100字樣的球衣，接過後與隊友們一同合照。

英軍領隊修夫基賽後則對艾歷臣射入的那球12碼，不明所以：「當兩軍是11人鬥11人時，我們在右路給他們很大壓力，紅牌改變了一切，還有那球12碼。球證判罰了基爾獲加犯規，但我沒有看到那裏犯規了，我還是少說為妙。」對於被逐的哈利馬古尼，他也略感不滿：「第一張黃牌是合理的，那是沒有必要的鏟截，第2張黃牌是一次攔截，那動作是他踢倒了對方球員，但不是這麼確定。我們必須從中學習，因為當10人應戰，幾乎就意味着我們將落敗，尤其還要在1個小時內都維持這樣的劣勢。」

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