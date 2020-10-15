歐國聯｜馬古尼又孭鑊 魯莽領紅累英格蘭1球負丹麥

周三歐國聯A2組第4輪賽事，英格蘭於溫布萊主場吞敗仗。因中堅哈利馬古尼在上半場兩記粗野攔截，提早於31分鐘就兩黃一紅被逐，結果大部份時間10人應戰下，以0:1不敵由基斯甸艾歷臣射入12碼的丹麥，也在此組失去榜首位置，更一下子跌落第3位，爭入淘汰賽出現危機。

英格蘭領隊修夫基懶理熱刺主帥摩連奴早前對其「濫用」哈利卡尼有意見，照委任這位國家隊隊長擔正，惟今戰焦點卻沒有落在卡尼身上，而是曼聯中堅哈利馬古尼又犯錯。這位於今季英超已多番連累紅魔失「大意波」的後衞，開賽僅5分鐘就因攔截時「唔收腳」，踢中對方前鋒尤素夫保臣足踝而領黃牌；踢至31分鐘，他又在中場位置控球甩腳，結果情急下再魯莽出腳踢跌準備打反擊的多爾貝治，球證即出示兩黃一紅趕他離場，而多爾貝治也因此而受傷離場。

丹麥的入球也是來自英軍的犯規，基爾獲加35分鐘在禁區內撞跌湯馬士迪蘭尼，結果這次極刑就由艾歷臣操刀射入，半場領先1:0。換邊後，丹麥續利用人多優勢向英軍進行前場逼搶，使對方經常傳球斷纜；英軍最有威脅的攻門來自美臣蒙特66分鐘的近門頭槌，惜被卡斯柏舒米高施展神救，未能繼3日前對比利時奠勝後再有進賬，最後也返魂乏術以0:1敗陣。

雪上加霜是，列斯占士完場後因抗議球證判決，也領了紅牌離場，成為英軍史上首位第1次代表國家隊正選出賽就被逐的球員。

英格蘭賽前位列A2組榜首，落敗後被丹麥追至同得7分，且得失球差不及對方，加上比利時在同組另一場賽事憑盧卡古梅開二度，作客2:1挫冰島，使英軍積分上反落後了兩分，將榜首正式讓給這隊3天前才以1:2不敵他們的手下敗將，跌落第3位。

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