新興運動│學抱石變身蜘蛛俠 高度有限制唔使安全帶

近年有種名為抱石(Bouldering)的新興運動名，有多少人會聯想到與攀石有關，又或者不懂分別抱石與攀石的名稱感到困惑，到底是翻譯問題，還是另類運動呢？

攀石或運動攀登可說是攀爬運動的統稱，當中包括不同的比賽模式，而抱石就是運動攀登的其中一個玩法及正式比賽項目。運動攀登比賽主要分為三個項目，分別是難度賽、抱石賽和速度賽，旨在「鬥高和鬥難」，而抱石算是鬥難的比賽，前香港運動攀登代表、32歲的何善揮(Danny)退役後創辦JUST CLIMB攀石場，當中亦有抱石場地，抱石牆會在四米以下，無需配帶繩索或頭盔等裝備，地上亦會放置軟墊確保安全。

Danny指抱石對於大眾來說「易入口」，首先人工牆較矮不易嚇怕新手，對有興趣參與運動攀登但又擔心未能應付高牆的新手而言，是一個很好的起步點，而且多數場館也有租借抱石所需的防滑粉袋和攀石鞋，參加者只需注意個人衣着即可，穿著適合大幅度運動的服飾、修剪手指甲及長頭髮女士需束頭髮；其次他認為：「開始攀石之前要學好多安全措施，例如安全繩點用之類，但抱石話畀你知下跌技巧後，已經可以開始玩，令初學者好可以快啲享受抱石嘅樂趣同成功感，較吸引。」而下跌技巧亦相當簡單，雙腿落地時要用力，以緩衝與地面之間的衝力，其次是下巴盡量緊貼胸口即可。

世界級比賽中，抱石則會於4.5米以下人工牆攀爬，運動員可於指定時間內不斷嘗試，每場約有四至八條路線，運動員在指定位置開始攀爬，過程只能接觸指定石塊，石塊以顏色區分，直到雙手握實完攀點 (Top)獲裁判認可便算完成路線，另設有中繼點(Zone Hold)，比賽成績以完攀(須通過中繼點)與抓到中繼點的數量與攀爬次數評分。另外兩項難度賽和速度賽則與普遍認知的15米以上高牆，需要裝備繩索保護的比賽項目，前者運動員會於賽前有數分鐘時間觀察路線，之後回到隔離區，禁止觀看其他運動員比賽過程和路線，運動員僅有一次攀爬機會，最後依攀爬時間及高度計算成績；後者則會進行一對一比賽，盡快完成攀登者獲勝。

收費表：

收費類別 費用(港元)

兒童及青少年50分鐘抱石入門班* $280

成人抱石50分鐘入門班及全日任玩* $328

裝備租用(全套/攀石鞋/粉袋) $50/$40/$30

全日攀石及抱石任玩(適合有攀爬經驗) $218/學生價$198**

10次套票(有效期6個月) $1968

20次套票(有效期12個月) $3468

月票(新蒲崗館/杏花邨館) $698/$798

*只得入門班包含攀石鞋及粉袋，其餘項目裝備需另外收費。

**須為22歲或以下及持有有效入全日制學生証。

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