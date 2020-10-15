意甲｜祖記擬36億破紀錄轉會費 再加C朗換購麥巴比

據英國傳媒《每日郵報》報道，意甲班霸正試圖以破世界紀錄轉會費的3.6億鎊（約36億港元），向巴黎聖日耳門（PSG）求購法國球星基利安麥巴比，另外祖記更打算將基斯坦奴朗拿度（C朗）當成交易的一部份，吸引PSG去完成這宗交易。

報道指，由於麥巴比現時已經成為世界上最好的年輕球員之一，並且有望在未來十年成為球壇最佳，祖記考慮到C朗即將踏入36歲，而且明白球隊無法同時容納到C朗以及麥巴比，因此打算用C朗作為交易的一部份，希望藉此可以打動到PSG放人。假如這宗交易一旦達成的話，將會打破2017年尼馬由巴塞轉投PSG的2.2億歐元（約20億港元）轉會費紀錄，不過PSG暫時不太可能會利用21歲的麥巴比去換取周薪54萬鎊（約540萬港元）的C朗。

不過此前已經有報道指，如果麥巴比在明年夏天離隊的話，PSG將有機會簽入C朗，而這位葡萄牙前鋒同樣對法國感到興趣，但是C朗與麥巴比做隊友的這個畫面恐怕無法實現，皆因PSG本來陣中已經有尼馬以及麥巴比，難以再容納多一位超級巨星在陣。

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