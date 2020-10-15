英超｜新書爆尹佩斯諗過回「廠」 雲格最後冇應承

阿仙奴傳奇領隊雲格早前出新書《我的紅與白生活》，稱當年轉會曼聯的尹佩斯（RVP）曾想過回到兵工廠效力，只是最後這筆交易未有成事。

雲格在書中講到尹佩斯自費格遜於2013年榮休後，在曼聯過得不太如意，對方後來致電給他想回巢，但這位法國籍主帥當時未有應承。他先在書中解釋當年為何要將這位荷蘭前鋒出售至曼聯：「在2012年，他宣佈自己不續約，很多大球會都在觀察他，而我就將他售至曼聯。球迷很生氣我這樣做，但我考慮的是能以2,400萬鎊放他這個年紀、而且只剩1年合約的球員走，是一筆可觀的金額，我腦裏想的是球會的利益。」

他又寫道：「我和費格遜甚至曼聯那時的關係改善了，但每一宗轉會交易都像是賭注，當你要努力讓自己感覺不像失去任何東西。不過，尹佩斯在奧脫福的頭6個月十分出色，引領球隊奪得最後的英超錦標，而且為我們帶來很大難題。」

隨後，他談到RVP想重返阿仙奴的經過：「不過，在之後的3年因為傷患增多，他被雲高爾出售至費倫巴治。他曾致電給我，因為他想回來，但這方法行不通。他那時已經來到職業生涯最後階段，而我們要投資在年輕球員身上。」

結果，這位曾替兵工廠上陣278場射入132球的射手，投奔費倫巴治3年後，就重返母會飛燕諾度過最後的職業生涯，於18/19球季季尾正式掛靴。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！