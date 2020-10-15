網球｜一家三口中武肺 美球手包機全家離譜走佬播毒

近日男子網球壇發生有如電影情節的「走佬」事件，話說美國球手加雷正於俄羅斯備戰聖彼得堡網球賽，不過賽前加雷接受武漢肺炎病毒檢測後證實確診，而且同行的妻子及兒子亦一樣中招。原以為加雷一家將於俄羅斯隔離，但有美國傳媒指這位33歲球手已經帶同老婆及兒子乘搭私人飛機逃離俄羅斯，現時未知其行蹤。

加雷於早前的法網首圈出局後未有離開歐洲，近期前往俄羅斯備戰聖彼得堡網賽，不過賽前他與同行的妻子及只有8個月大的兒子同時證實確診武肺。在得知確診消息後，有指加雷一家原打算留在聖彼得堡的四季酒店隔離14日。

但今日有美國記者於twitter上發文，爆出這位現時世界排名49位的球手在收到俄國衞生部門的通知後，為免為妻兒分離，漏夜帶同二人「走佬」，乘搭預先安排的私人飛機飛往毋須檢測就可入境的歐洲小國。現時三人下落不明，只知道三人到埗後未有入住任何酒店，只選擇入住民宿，另外亦未有向該國申報自己為武肺患者。

33歲的加雷過去曾經贏得10個單打錦標，而大滿貫最佳成績為17年的溫網打入四強。ATP在得悉事件後發表聲明，指加雷的行為嚴重違犯體育道德，行為非常嚴重，令他可能最高被罰款10萬美元（約77萬港元）及停賽3年。

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