葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）確診武肺，預計他難望趕及在10月尾歐聯分組賽，祖雲達斯對巴塞隆拿的大戰候命。後者有老對手美斯在陣，球王之戰勢落空之餘，影響或不止於此，一眾國家隊隊友雖在事後接受檢測皆呈陰性，但在各國防疫條例下或未能在周末比賽候命，曼聯的波基斯費南迪斯（B費）及曼城新中堅魯賓戴亞斯可能要接受隔離，無緣出戰連場英超與歐聯大戰。

關於C朗感染源頭眾說紛紜，有指他可能在未返葡萄牙國家隊報到前已經惹上病毒，而且是咎由自取，皆因他沒有遵從都靈衞生局的規定擅自離開酒店，回到自己的豪宅過夜後，就飛往葡萄牙國家隊報到。亦有說法指他是向國家隊報到才中招，守將荷西方迪及門將安東尼盧比斯在早前確診退隊前，也有與其他國腳有接觸。C朗確診後於周三首次露面，在位於里斯本葡軍訓練基地受隔離宿舍的露台位置，觀看隊友操練，並向着拍攝他的鏡頭，伸出大拇指及面露笑容，看起來精神不差。

搭救護飛機返都靈

C朗中招，儘管其餘正在集結的葡萄牙國家隊成員都有馬上接受檢測，並且全部呈陰性反應，不過情況仍然令人憂慮。近期歐洲武肺疫情再趨嚴重，多月前飽受摧殘的意大利，規定確診者要接受最少10天的隔離，C朗在周一檢測呈陽性，昨已搭上救護飛機返回都靈，最快要到22日才能與其他人接觸。C朗效力的祖雲達斯在國際賽期後賽程頻密，包括萬眾期待28日歐聯次輪分組賽迎戰巴塞隆拿的大戰，預期亦是兩大球王C朗與美斯的對決，能否成事如今頓成疑問。

英國嚴防密切接觸者

巔峯之戰或有C朗缺席，今次球王中招更隨時會連累其他國家隊隊友以及早前的比賽對手。檢測結果雖顯示一眾葡萄牙國腳都呈陰性，不過不代表在解散後可以如常返回球會報到備戰在本周末重開的本土聯賽賽事。今次葡萄牙大軍名單中有多達10名球員來自英超，包括曼聯中場波基斯費南迪斯（B費）、曼城中堅魯賓戴亞斯以及多名狼隊球員等。英國最近再次收緊防疫條例，據英媒報道，即使一眾葡兵的檢測結果呈陰性，在防疫條例下回到英國可能仍然要接受一段時間的隔離，原因是他們在回國前都曾與確診者即C朗有密切接觸。除了英超之外，曼聯還要應付歐聯分組賽，若隔離時間長達14日，B費隨時要缺席10月餘下比賽，即下周歐聯分組賽作客巴黎聖日耳門及隨後迎戰車路士的英超大戰，都會悉數缺陣。

除了葡國隊友外，C朗在確診前於國際賽期先後與西班牙與法國交手，都與兩隊球員有密切接觸，包括與前皇家馬德里隊友沙治奧拉莫斯「破冰」，於更衣室短聚合照；對法國一戰又與早前已曾確診的基利安麥巴比擁抱言談甚歡，以及將球衣贈予新星卡馬雲加，比賽期間亦曾與尼高路簡迪等有埋身接觸，如果當時他已是病毒傳播者，後果隨時很嚴重。

綜合葡萄牙外電