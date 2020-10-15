一個20歲後生仔，收到數百萬美金年薪，到底會如何花費呢？講的是熱火新秀球員希路（Tyler Herro），這位年輕射手剛失落NBA總冠軍，但他今季已憑突出表現和英俊外表打出名堂，而且這位孝子首季收到逾百萬年薪，就用人生第一桶金為父母買名牌買靚車，滿足雙親和自己多年來寫下的100萬美元願望清單，今年絕對度過了一個豐盛的新秀年！

文：華弟

去年被熱火以首輪第13籤選中的希路，選秀會上穿着一套藍花配粉葉的黑色西裝登場，其時尚潮流觸覺令他成為全場焦點，猶如預告他將在NBA發光發熱。結果希路在常規賽季已經嶄露頭角，季後賽交出場均16分、5.1籃板數據，成為熱火一位火力強勁的槍手。他先在東岸決賽鬥塞爾特人第4戰轟入職業生涯新高37分，再在總決賽G5阻止湖人封王一戰，於比賽末段博到關鍵And-1，並擺出不屑表情，人們已經記住Herro，這個發音與英雄（Hero）相近的名字。

買靚車名牌孝敬父母

20歲的希路與普通年輕人無異，希望賺到第一桶金，盡情去玩去購物。這個願望在他進入NBA後得以成真，希路與熱火簽下4年總值746萬美元的新秀合約，平均每年薪金達373萬美元（約2,900萬港元）。一下子變成百萬富翁，希路稱第一件事就是到名店Gucci，買了價值5,000美元的錢包給媽媽，隨後花費了26萬美元購入2輛名車，包括平治和Jeep吉普車給自己，也為父親買一輛40,000美元的GMC卡車（見附表）。

超貪靚最鍾意買衫

往時喜歡美國街頭潮牌PacSun的他，現時會買名牌Christian Dior，他亦聘用私人廚師，會買珠寶、藝術作等奢侈品；對衣着打扮有研究的他，更豪花85,000美元買名牌靚衫。但他最高興還是能滿足家人，這位孝子說：「我感覺很好，是因為可以（有能力），照顧我的家人，是我一直的夢想，我各送了母親、父親一輛車，希望可以繼續這樣做。」希路也聘請了財政顧問為自己理財，再把人生首個百萬的大部份金錢拿去投資，加上他來季表現勢再進步，要做千萬富翁不是夢。

希路今季在占美畢拿（Jimmy Butler）旁邊打球成長不少，也讓兩人非常老友鬼鬼，季前他獲大師兄邀請一同訓練，但就令父親不太高興。畢拿以往常在效力的球會鬧事，又跟隊友高層不和，父親深怕兒子會被教壞，一度狂傳訊息給兒子叫他小心：「作為家長，聽過畢拿的故事後，你會想確定他（為人）是否可以。」惟希路很快回應：「爸，畢拿是個好人！」兩人友好非常，新球季有望擦出更大火花。