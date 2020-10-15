英冠｜朗尼隨時再升職首當主帥 打比郡周五再輸高古勢被落鑊

英國傳媒報道，打比郡如果在周五英冠聯賽主場敗給屈福特的話，荷蘭籍領隊高古將被解僱，效力該隊的英格蘭球星朗尼則會取而代之，在下星期成為打比郡新領隊。

打比郡今季成績令人失望，聯賽至今4戰1勝3負排20位。消息指球隊聯賽開季三連敗後，球會高層已想解僱高古，幸好朗尼在上場聯賽對諾域治時建功，令球隊以1:0勝出之餘，也打開今季聯賽勝利之門，高古才能暫保帥位。但對目標是重返英超的管理層來說，高古自上季接手球隊後的成績始終令人難以滿意，才會有如果對屈福特時敗陣便易帥的決定。

今年34歲的朗尼，自2020年1月起以球員兼教練身份效力打比郡，而這位英格蘭名將也不諱言，以成為領隊為目標，並正修讀「領隊牌」。不過由於朗尼仍未完成課程，打比郡如果真的解僱高古並起用朗尼的話，需聘用有領隊經驗的人輔助他。球會目前已鎖定曾在2002年至2003年執教該隊的領隊格哥利（John Gregory）或曼聯領隊蘇斯克查的助手費倫（Mike Phelan），任朗尼的副手。

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