歐國聯｜雲迪碧克獻處子球逼和意大利 迪保亞接掌荷蘭仲未開齋

意大利與荷蘭周三在歐國聯A1組第4輪比賽，1:1和局收場，而替荷蘭扳平的功臣，正是今季轉會曼聯的雲迪碧克，而這入球也是他在國家隊的首球。

主場的意大利在開賽16分鐘，由尼高路巴列拿送出妙到毫巔的助攻，羅倫素柏歷堅尼無人看管下奔入禁區，輕鬆射入先開紀錄。恩莫比尼隨後有機會擴打比數，但其射門被施利臣撲出。

荷蘭25分鐘扳平，由法蘭基迪莊策動攻勢，左路入禁區接應的戴利白蘭特傳中，迪比門前10碼轉身射門省中前面的雲迪碧克，此子隨即再轉身補射龍門右上角建功，追成1:1，也是他本人第14次替橙軍披甲以來射入的第1球。

兩隊換邊後繼續互有攻守，其中恩莫比尼下半場再有一次把握敵軍犯錯的機會，可惜其射門再次失諸交臂，最終1:1握手言和，而意大利撇開友賽，在主帥文仙尼麾下已經連續16場正式賽事保持不敗，只要下月主場對波蘭一戰能勝出或和局收場，就能追平國家隊史上在1997至99年所創的17場最長正式賽事不敗紀錄。

文仙尼賽後對荷蘭新帥法蘭迪保亞將陣式轉為5-3-2拍掌：「這是他們首次用這個陣式，充滿驚喜，但我們已預期是場硬仗，也在場上佔有較多直接而具威脅的攻勢。」今月接手橙軍後帶隊踢了3場比賽都未敲勝鼓的迪保亞，則隔空回應這個陣式轉變是為意大利而設：「我們希望防守時有5名球員，然後進攻球員盡量可少回防。在練習時，我就覺得對意大利要這樣做才行，而這個結果就要犧牲某些球員，好像今場未有上陣的貝侯斯。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！