武漢肺炎｜球員回國後需接受隔離 新西蘭拒派隊赴英踢友賽

新西蘭足總宣佈，受武漢肺炎疫情影響，將不會派隊參加原定在下月12日，於溫布萊球場對英格蘭的國際友誼賽。

「隊員回國之後將要接受隔離或受到其他限制，這將嚴重打亂他們的本土賽季。」新西蘭足總透過聲明說。「在武肺全球大流行之前，我們已把賽程排得滿滿，並積極尋找比賽對手，但很不幸，我們今年無法完成原定的賽程。武肺疫情帶來旅遊限制，機位亦相當有限，令我們無法肯定能否湊成一支球隊到溫布萊參戰，在最後關頭取消比賽，實屬迫不得已。」

新西蘭最近一場國際賽，是在去年11月友誼賽不敵立陶宛，而受武肺疫情影響，他們原定在三月對安曼與巴林的友誼賽亦告取消。新西蘭對上一次與英格蘭交鋒，已是91年在主場以0:2落敗。

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