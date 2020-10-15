馬古尼之禍｜連番盯錯自己友 死穴係身形太鈍又易慌

馬古尼近期犯錯「照妖鏡」

日期：20/06/2020

賽事：英超作客和熱刺1:1

出醜經過：馬古尼慢速下被貝雲積面對面扭過，又阻住隊友回防，最後被對方射入。

日期：04/07/2020

賽事：英超主場勝般尼茅夫5:2

出醜經過：第1個失球是他在底線位置被史坦尼斯拿斯「通坑渠」，然後輕鬆射破迪基亞把守的近柱；第2個失球也與他有關，傳球失誤下令艾歷拜利犯手球輸12碼。

日期：14/07/2020

賽事：英超主場和修咸頓2:2

出醜經過：完場前防守對方角球時，馬古尼只顧望皮球，變成mark錯了雲比沙卡，雙手按隊友不讓他跳起，結果皮球在遠柱失守，比分也被追成2:2。

日期：04/10/2020

賽事：英超主場負熱刺1:6

出醜經過：與艾歷拜利頂了2至3下頭槌都未解圍，想將皮球頂回給迪基亞，結果不夠力下被熱刺在混戰中射入追平1:1一球，而馬古尼更爆笑地又mark錯隊友勞基梳爾，將其拉低無法出腳封阻射門。

日期：15/10/2020

賽事：歐國聯主場負丹麥0:1

出醜經過：兩次魯莽而又不到位的攔截，提早在比賽半小時後被逐，而且第2面黃牌完全是他控球甩腳下又失了方寸，亂鏟對手而領牌。英格蘭最終也寡不敵眾落敗。

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