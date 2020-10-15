武漢肺炎｜男子200米蝶世績保持者 20歲米拿克確診肌肉嚴重流失

去年7月在世界游泳錦標賽男子200米蝶泳決賽中，當年時年19歲的匈牙利泳手米拿克（Kristof Milak），以1分50秒73成績打破「水神」費斯塵封10年的世界紀錄奪金，被視為來屆奧運的奪金希望。不過外媒周三報道指，這名現年20歲的新星不幸確診武漢肺炎，甚至出現發燒等病徵，身體嚴重消瘦。

米拿克的教練Attila Selmeci表示，米拿克確診後出現發燒、身體虛弱的情況，而且感到特別疲累，已經10日沒有離開家門，教練又指米拿克因為要隔離，心理上亦飽受壓力，身體亦失去了很多肌肉。據報，米拿克仍需要隔離直至周一，由醫生決定他能否重投訓練。

事實上，匈牙利泳隊已不是第一次有泳手確診武漢肺炎，今年4月匈牙利游泳協會曾發聲明表示，泳隊成員連同工作人員共有9人確診，大部分國家隊成員曾前往泰國參與訓練營，但當時米拿克未有隨隊前往泰國，當時的檢測均呈陰性，惜半年後米拿克始終要中招。

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