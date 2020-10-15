英超｜雙紅變革計劃不獲官方通過 曝光僅3日閃電流產

由曼聯和利物浦提出的Project Big Picture，自曝光後產生極大迴響。礙於英超賽會、英足總甚至連英政府等權力組織都表態反對，英超20隊經過周三召開的緊急股東大會後，一致同意在欠缺認可和支持下，此計劃難以成事。

英超官方宣佈，在周三的股東大會後，20間英超球會都一致同意Project Big Picture不會得到賽會及英足總支持，未來相互間會以集體利益作考量，也承諾以公開和透明度高的方式，就英球壇的未來架構及資金流動策略保持緊密合作，以確保一個健康及富競爭性的足球金字塔，可持續性地發展下去。

Project Big Picture欲使英球壇變天，計劃內包括將英超由20隊減為18隊、廢除英聯盃和社區盾，以及藉向低組別球會提供2.5億鎊紓緩因比賽日收入流失造成的財困問題，來換取9間在英超打滾時間最長的球會可獲以後制定任何政策的最高話事權等提議，連日來遭各界議論紛紛。

儘管英格蘭足球聯賽會（EFL）會長帕里，考慮新計劃或可縮窄其他各級別聯賽與英超之間的財政懸殊，表態支持，但英超賽會及英足總都對此計劃破壞現有架構而提出反對，就算英超內裏大部份中小型球會，也懼怕權力傾向大隊而不太支持，及後就連英首相約翰遜也透過發言人，出聲批評一些大球會股東欲藉此操控球圈，因此計劃曝光了僅3天左右，基本上已閃電流產。

不過，該項新改革計劃獲EFL及不少低級別的小球會支持，原因是比起英超賽會最初提出的救濟金方案，他們可獲的財政補助多起碼1億鎊以上，所以英超賽會在周三的緊急股東大會中也修改了此前的救濟金方案，連同今年已支付給英甲和英乙球會的2,720萬鎊，通過再撥出5,000萬鎊來紓緩這個級別球會的財困情況，總計7,720萬鎊（約7.8億港元），而且新撥出的5,000萬鎊由純捐贈及無息貸款組成，旨在確保英甲及英乙球會不會因疫情下缺乏比賽日收入而破產，同時也希望向他們釋出更大善意。此外，透過EFL繼續審視英冠球會的財政狀況，英超球會也會在需要時候伸出援手。

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