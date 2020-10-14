意甲｜2球員確診武肺遭禁止作客鬥祖記 拿玻里照被判輸0:3兼扣1分

意甲紀律委員會周三發聲明，宣佈月初因為有球員確診武漢肺炎，無法作客出戰祖雲達斯的拿玻里，被判在該仗輸0:3，並要額外扣除1分。

由於陣中有施連斯基與艾利夫艾馬斯兩名球員確診武肺，拿玻里按當地衞生部門要求，安排所有球員留在家中，未有前往都靈應戰。拿玻里曾申請將賽事改期，但遭到意甲賽會拒絕，直至原定開賽時間過了45分鐘後，賽會才正式取消比賽。

根據意甲所有球會與歐洲足協同意通過的防疫規定，一支球隊只要有至少13名球員可以出場，其中包含至少一名守門員，比賽就必須進行下去。意大利傳媒指出，雖然衞生當局的命令凌駕於意甲防疫，但賽會經調查過後，判定這次事件並不足以構成「不可抗力」，所以判定拿玻里因為缺席球賽輸0:3，另要扣除1分聯賽積分。預料拿玻里將就判決提出上訴。

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