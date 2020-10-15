武漢肺炎｜國際賽期間多位球員確診 各大球會備戰遇阻滯

過去兩周的國際賽期，有不少球員也要飛回國家隊報道並且參加比賽，不過同時亦有球員在國家隊確診武漢肺炎。除了基斯坦奴朗拿度（C朗）以及古安杜斯先後確診外，其實二人亦曾經在比賽期間與其他球員以及隊友有過接觸，因此現時各球員回到球會報道後，隨時可能會有更多確診個案出現，相信令到不少球隊在備戰時遇上困難。

祖雲達斯球星C朗在代表葡萄牙出戰歐國聯期間確診武漢肺炎，不過此子確診之前，已經代表球隊與西班牙以及法國進行過較量，對陣法國一仗，更與對方不少球員有過接觸。雖然C朗現時已回到意大利繼續隔離，不過祖記的情況同樣不樂觀，事關其祖記隊友韋斯頓麥堅尼周三同樣中招，現時整隊祖記需要進行隔離。另外周四哈化柏林發出官方聲明，指跟隨法國U21出戰的中場古安杜斯同樣確診武肺，現時同樣要進行為期10天的自我隔離。

除了一眾在病毒檢測呈陽性的球員需要隔離外，更隨時連累到其他國家隊隊友以及早前的比賽對手。以葡萄牙國家隊為例，雖然一眾國腳在檢測結果呈陰性，不過在離開國家隊返回球會報到時亦有可能遇上麻煩。據英媒報道，即使一眾葡國兵未有確診，回到英國後由於曾與C朗有密切接觸，因此回到英國仍然要接受一段時間的隔離，令曼聯中場波基斯費南迪斯（B費）、曼城後衞魯賓戴亞斯以及狼隊多名球員受影響。另外阿仙奴後衞基蘭泰亞尼，同樣因隊友確診，令蘇格蘭政府拒絕放泰亞尼回到阿仙奴報道，恐怕此子難趕上周末鬥曼城一仗。

另外法國總統馬克龍此前宣佈會對8個大城市實行宵禁，以防止國內疫情繼續蔓延，雖然據法國傳媒報道，法甲仍然可以按照原定計劃閉門上演。只不過等到一眾國腳歸隊後，可能又會有不同球員確診，屆時未知聯賽仍然能否正常舉行。

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