港超聯｜曼聯青訓產品首隨愉園操練 史葛歡迎球迷打卡

港超聯球隊愉園周四（15號）復操備戰即將開鑼的球季，出自曼聯青訓的新兵查理史葛亦有出席首課操練。他表示自己離開足球訓練多時，需要時間適應，又指近日收到不少港人歡迎他來港的訊息，笑言各位見到他可以隨時與他合照談天。

港超聯暫定本月24號展開新球季，多支球隊近日復操備戰，當中包括早前宣佈邀得曼聯青訓產品查理史葛加盟的愉園。球隊周四（15號）在九龍灣公園復操，新加盟的外援史葛及米基爾亦有亮相首課操練。今午氣溫高達攝氏29度，加上已有四個星期沒有踢波，史葛表現慢熱，不時要飲水休息。他在操練後接受傳媒提問，形容首課操練相當辛苦，坦言現時只有七成狀態，需要一兩個星期適應香港天氣。

不少香港球迷都對史葛的曼聯青訓背景感興趣，他透露近日有不少港人在社交媒體留言，歡迎他來到香港：「如果有人想和我拍照談天，帶我遊覽香港，我無任歡迎。」史葛透露自己首次踏足香港，參戰港超對他而言是一個新挑戰，但指對愉園的4-5-1陣式不陌生，相信能在短時間內適應球隊戰術，又希望自己在英格蘭踢波的經驗能夠協助隊中年輕球員。愉園主教練鮑嘉耀表示史葛未來或會在中堅及防中位置亮相，冀他與米基爾可以控制好比賽節奏，來季目標是聯賽第六名，又透露日內將有兩名中前場的外援來投，迎接即將開鑼的球季。

現年23歲的史葛出身自曼聯青訓，出戰英超預備組賽事，曾與拉舒福特、科素文沙及麥湯米尼做隊友。他2018年離開母會後，到過蘇超及英格蘭低組別地區聯賽打滾。月初球圈盛傳愉園邀得這名英格蘭中場球員加盟，經過14日強制隔離後，史葛日前完成手續，正式加盟這支老牌球隊，新季將披上4號球衣征戰港超。

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