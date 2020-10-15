C朗中招｜唔信細佬確診 家姐瘋言瘋語：佢係上帝派來拆穿武肺騙局的使者

基斯坦奴朗拿度（C朗）確診武漢肺炎後，其胞姐卡蒂亞似乎仍未接受到事實，在IG開火怒轟檢測不可信，還稱C朗是上帝派來的使者，可以喚醒全世界去踢爆武肺是一場世紀大騙局。

卡蒂亞愛錫C朗眾所周知，經常為弟弟出頭，好像去年當利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD）疑在受訪時拿C朗開玩笑，就惹怒了她，在IG發長文寸爆VVD難與C朗相提並論。經常口出狂言的她，在得知C朗確診武肺後，又有一番令人汗顏的言論。

「假如C朗是一個能喚醒世界的人，我必須說他就是上帝派來的使者，要感謝他！」她隨後再補充：「我相信，今天，成千上萬人都對這疫情、測試和所採取的措施有強烈的信心，就像我一樣，但這其實是我出生以來最大的一個騙局。今天我在書上讀到一句話，使我必須鼓掌：『不要再愚弄世界了，夠了』，大家，就請睜開你的眼睛吧。」

在卡蒂亞發文後，他倆的母親也在社交網絡分享了這番說話，希望C朗家人只是一時未能接受親人中招的消息，而不是如此天真。

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