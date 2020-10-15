中甲｜梁諾恆為梅州奠勝 3:2挫陝西晉級衝超組

效力中甲梅州客家的香港球員梁諾恆再有好表現，他今日於聯賽對陝西大秦之水時攻入奠勝一球，助球隊以3:2勝出，以六勝四和不敗之身完成首階段賽事，晉身衝超組。

梅州今日於首階段的最後一戰面對陝西，賽前陝西排第三，落後第二的浙江綠城一分，要晉身衝超組的話，今仗必需搶三分。不過陝西在開賽初段狂攻不果，更被梅州攻入兩球，半場落後0:2。易邊後陝西分別於48及53分鐘取得入球，火速追平。不過，梅州在75分鐘由梁諾恆接應角球頂入，季內第三度取得入球，助梅州以3:2擊敗陝西，以六勝四和完成首階段，與浙江綠城晉級衝超組。

梁諾恆表示，為球隊晉身衝超組而感到開心：「他們早前已準備了九、十個月，我自己則加入球隊三個月，完成了首個目標，入到衝超組當然開心，看看能否再爭取升上中超。」梁諾恆首季征戰中甲，目前已取得三個入球，亦助球隊十場僅失九球，他表示：「最重要是球隊的表現，我自己新加入球隊，無論生活、球隊訓練、中甲聯賽風格也要適應，很多隊友及教練都有幫忙，幸運地可為球隊作出貢獻。」

另外兩個賽區方面，長春亞泰與昆山FC在常州賽區出線，成都興城與泰州遠大則在成都賽區脫穎而出。

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