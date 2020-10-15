新興運動｜抱石列東京奧運項目 前港隊何善揮退役做定線員

原定於2020年舉行的東京奧運新增五個體育項目，運動攀登正是其中一項，另外四項分別是空手道、滑板、衝浪以及棒球，而空手道和棒球暫時決定只會出現於今屆奧運，其餘則有機會保留。東京奧運與世界運動攀登錦標賽等世界性賽事的比賽模式不同，東京奧運只分男女全能賽，運動員將要比拼難度賽、抱石賽和速度賽三項賽事，再計算總成積，而世錦賽等則會分開三項不同比賽，各自結算。

何善揮(Danny)在開辦首間攀石場館前曾代表香港參賽不同攀登賽事，包括2009年以20歲之齡成為最年輕包山王、 2011全國攀岩分站賽抱石賽冠軍和2012香港抱⽯錦標賽冠軍等。Danny於2016年退役，不過他並沒有認為自己錯過挑戰奧運的機會：「每個運動員都有唔同嘅黃金時期，我覺得自己算係適當時間轉換角色，如果繼續做全職運動員要付出好多，未必平衡到生活。」現時Danny除了做老闆外，亦會為賽事擔任定線員，設計不同比賽路線供參賽者挑戰，以另一身份為運動攀登付出。

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