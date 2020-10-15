征戰港超聯四個球季的中國球會富力，周三終於公佈退出港超聯。新季10日後就展開，陣中多位球員頓時失業，聯賽只餘八隊，更有機會引起另一次「冰河時期」。消息指，富力退出可歸納五大原因，包括成績欠佳及受到球圈、球迷針對等。

港超聯周日煞科，翌日即有富力退賽的消息，蘊釀兩日後，富力終於發聲明宣佈退出港超聯。基地位於中國廣州的富力自16/17球季開始出戰港超聯以來，一直擁有不少特權，包括成軍初期外援名額與其他球會有別，近季亦把主場設在香港境外、位於中國廣州的燕子崗體育場，青訓則先後「外判」予自由人及流浪。

富力在聲明中指出，四年來「不遺餘力在港開展多個青訓工作」、「為球員在廣州提供更好訓練條件」、把主場定在中國廣州則是「嘗試在大灣區內讓粵港球迷更了解港超聯」。聲明中提及富力在港投資甚多，嘗試為香港足球貢獻，「對過去四年的努力無愧於心」，退出港超聯是「鑑於現時的香港足球氛圍」。

新季港超聯僅八隊角逐

消息指，富力決定退出港超聯乃基於近日種種原因，大致可分為五點：一，不滿足總在疫情期間處理方式，在球季停擺期間誤導新轉會球員上陣資格，富力當時已發信表達不滿，亦促請成立港超聯賽聯盟；二，富力不滿復賽前被安排到九龍灣公園操練，認為場地欠佳，且要求富力全體職球員入住酒店；三，富力近2季均以5,000萬班費出戰，但至今仍粒顆無收，今季季中曾發隊內聲明，指若再無錦標則考慮解散。四，認為被本地球圈針對，不斷被其他球會投訴燕子崗不合標準。五，投放巨大資源，卻被球迷批評有特權，不守香港規例。

炒貴晒球員薪金必大跌

新季即將展開，富力退賽對本地足球影響巨大。連同大埔及元朗退出，只有晉峰升班，香港頂級足球聯賽自05/06球季港甲後，再次只得八支球隊角逐。當季正是「冰河時期」末年，南華護級失敗，但被足總挽留的球季。

港足前隊長陳偉豪、流浪總監李輝立等球圈中人都擔心，本地足球會再遇「冰河時期」。富力近兩季以高價從主要爭標對手東方、傑志及大埔等簽入多位主將，本地球員就算非主力，轉會富力也得到高薪，令到其他球會也要高薪留人。富力退出，加上疫情，球員薪金有機會再次大幅下滑。

距離新季港超聯暫定開賽日期僅餘下10日，富力才宣佈退出，令富力陣中球員無所適從。其餘八支球隊早已成軍，難有空間容納富力球員，就算獲其他球會垂青，薪金也可能要大減，部份年長球員更可能要提早掛靴。

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