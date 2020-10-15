武漢肺炎｜同確診蘇格蘭隊友同房打機 槍手泰亞尼勢無緣客戰曼城

經歷長達兩周的國際賽檔期後，周末英超將正式回歸，不過部份為國出戰的球員，未知能否順利上陣，其中阿仙奴後衞基蘭泰亞尼，上周曾經與武漢肺炎確診者、國家隊隊友史超活岩士唐同房打機，就算泰亞尼隨後的病毒檢測呈陰性，仍被蘇格蘭當局強制隔離14天，隨時無緣阿仙奴周六作客曼城的大戰。

英國《每日郵報》報道指，基蘭泰亞尼原本入選了今期蘇格蘭國家隊，但效力修咸頓的中場史超活岩士唐確診後，基蘭泰亞尼被蘇格蘭當局認定為其中一名密切接觸者，強制他隔離14日兼錯過蘇格蘭對上3場國際賽。

據報基蘭泰亞尼曾與確診者在同一間酒店房內，一同玩電腦遊戲，但二人保持了近3米的距離，導守了社區距離的規定；隨後就算泰亞尼的武漢肺炎病毒檢測呈陰性，但蘇格蘭當局仍堅持泰亞尼要隔離14日。

報道續指，阿仙奴正尋找相關證據，希望能說服蘇格蘭政府放人，周四阿仙奴領隊阿迪達表示：「我們仍與當局進行討論，當你將球員派往參加國家隊時，情況就變得複雜，一些政府的防疫政策與英超賽會不同。我們要問的是，我們應嘗試統一這些規則，讓球員們創造一個安全的環境，但亦應該保障球隊，顯然在英超周末重開後，有幾名球員未能出戰的確會很大影響。」但據報當局態度強硬，故泰亞尼大有機會因此無緣周末作客曼城的英超大戰，而阿迪達亦拒絕透露，從馬德里體育會來投的新援湯馬士柏迪會否地標上陣。

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