中甲｜「損害四川球迷感情」 九牛教練撐藍反黃遭扣薪停職

今季升上中甲的曼城姐妹球會四川九牛，開季10戰只得1勝，其中九牛主教練李毅在中甲第9輪，主場以1:2遭南通支雲反勝後，在記者會上表示：「9場比賽穿了8場黃色球衣沒勝一場，唯一穿藍色球衣的就贏了，有時候運氣也很重要。」結果李毅因這番「撐藍反黃」的言論，遭到球會扣薪一個月，以及停職一周以作懲罰。

內地傳媒報稱，黃色一直是四川足球的傳統顏色，最早可追溯到90年代，昔日位於四川的球隊，都是以黃色作為主色調。所以接手球隊不足兩個月的李毅，突然說出這番「反黃」言論，遭到四川球迷極大的不滿，認為李毅將球隊戰績差怪責到球衣顏色上，認為李毅不明白黃色對四川足球的意義。

事後李毅雖然在微博公開道歉，坦言球隊在末段遭反勝，影響了自己的情緒：「我作出了不恰當的比喻，說出了不尊重四川足球傳統的說話，在這裡我再次向廣大四川球迷朋友致誠摯的歉意！」

但最終四川九牛亦發表聲明，指李毅損害四川球迷感情，要對他作出處罰：「鑒於李毅在2020中甲聯賽第一階段第九輪比賽的賽後新聞發佈會上，發表了不當言論，傷害了四川球迷的感情，給球會帶來不良影響，球會決定對李毅進行處罰，扣除李毅一個月工資，李毅即日起亦停職一周，要認真學習並深刻領悟四川足球發展的輝煌歷史，以及黃色信仰的足球文化傳承。」

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