C朗中招｜返抵都靈後要隔離至今月23日 13天後大戰美斯要先求「復陰」

基斯坦奴朗拿度（C朗）在替葡萄牙國家隊服役期間，惹上武漢肺炎病毒，時間是歐洲時間周一的今月13日；假如按照意大利衞生部的指引，將要隔離至少10天，並要視乎他檢測後回復陰性的日子，來決定回歸球場的時間，也意味他要趕及今月28日與美斯在歐聯賽場上演球王正面交鋒，並非十分樂觀。

C朗中武肺，大家最關注就是祖雲達斯與巴塞隆拿的歐聯分組賽首循環對壘，能否與美斯在13天後正式在球場上碰面。按意大利當局的規定，確診者要接受最少10天的隔離，也就是說C朗在13日檢測呈陽性，最快也要23日才能與其他人接觸，並且要視乎康復情況以及再次檢測的結果如何，也就是說若C朗在10天後的檢測仍屬陽性，那麼兩大球王今月28日之戰便肯定泡湯，若在此段期間再做檢測，然後證實他已變回陰性，那麼就可以提早復出。

若根據目前賽程，並且假設C朗要等待至23日才能復操的話，此子就會錯過兩場比賽，分別是今周末作客克羅托內的意甲賽事，以及下周中作客基輔戴拿模的首場歐聯分組賽。另一假設就是他最近的檢測被證實原來是「假陽性」，那麼經過多重檢測後證實無誤，他甚至可以提早復賽。

不過，C朗最後能否與美斯如期對戰，還要視乎歐洲足協（UEFA）與意大利當局的決定。至於若按正常推測，球員通常在兩周內可從陽轉陰，只要他能在26日對維羅納的意甲比賽中候命，那麼就極大機會鬥巴塞。

葡萄牙周三已在C朗缺陣下進行了對瑞典的歐國聯比賽，結果照樣大勝3:0，需要隔離的C朗賽前已乘坐救護飛機返抵都靈，還在IG出相片證實自己在家裏透過電視機觀賞這場比賽，還穿上自己的葡軍7號球衣、滿面笑容地豎起大拇指為隊友打氣。從氣色上看，他暫時未見任何徵狀，也難怪他在確診後質疑檢測系統未必正確。

C朗

效力球會：祖雲達斯（意甲）

未來13日比賽賽程：

17/10 克羅托內vs祖雲達斯（意甲）

20/10 基輔戴拿模vs祖雲達斯（歐聯）

25/10 祖雲達斯vs維羅納（意甲）

28/10 祖雲達斯vs巴塞隆拿（歐聯）

註：前者主場

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！