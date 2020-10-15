混血飛魚｜何詩蓓與絲祖唐做隊友 明日匈牙利戰國際游泳聯賽

因疫情超過半年沒比賽的香港「混血飛魚」何詩蓓，明日（16號）將在匈牙利布達佩斯出戰屬短池賽的ISL（國際游泳聯賽）首天比賽，賽會除採取嚴格的防疫措施外，更加入「扣分制」，例如拒戴口罩扣一分、違返社交距離再扣一分等，直接影響代表泳隊的總排名。

ISL可說是武漢肺炎從今年初全球肆虐以來第一個重啟的大型泳賽，十支泳隊超過300名世界級泳手都齊集布達佩斯的瑪格麗特島，準備出戰明日起至下月22日的賽事，泳手們將在這一個多月留在島上比賽和訓練。

上周六已啟程的何詩蓓，是疫情爆發以來第一位獲體院批准出外比賽，今年再獲邀參加ISL並被衞冕隊Energy Standard（ES）挖角，根據賽會要求，詩蓓在出發前先要取得兩次病毒檢測的陰性報告，抵達瑪格麗特島後，要先在單人房間隔離兩天並接受病毒測試，確實沒受感染後才可到ES專屬的泳池訓練，這是賽會的「訓練氣泡」，減低不同隊的泳手交叉感染；其他防疫還包括未來一個月的比賽，泳手將每五天進行病毒檢測，大會亦會限制泳手的外出時間，事實上，比賽採閉門進行，而瑪格麗特島跟市區亦有一河之隔，減低接觸當地市民而受感染的機會。

參賽的泳隊各有16男16女泳手，每項比賽可派出最多兩名泳手參加，每個名次都有積分，破紀錄或比預計時間快的都有加分，積分最高的頭四隊將入四強，所以每一分都很重要，大會於是想出以「扣分」去懲罰違返防疫措施的泳手，包括沒戴口罩扣一分、沒遵守社交距離扣一分等，若有「陽性」症狀的泳手沒守隔離令，將會被取消參賽資格。

賽事香港時間明晚十時展開，如無意外，詩蓓會出戰她的100米及200米自由泳主項，大會的詳細賽程仍有待公佈，何詩蓓上季共奪兩冠一亞一季、兩項亞洲（50米蛙泳及200米自由泳）及四項香港（50米自由泳及蛙泳、100米及200米自由泳）短池紀錄，今年所屬的ES隊，其隊長正是應屆奧運及世界紀錄保持者、瑞典的絲祖唐（Sarah Sjostrom）。

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