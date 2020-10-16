英超｜杜靴迪表演用腳射籃穿針 巴利即叫佢搶摩佬鏡

熱刺今季新兵馬特杜靴迪原來射籃有一手，大家要留意，是用腳射籃！

英國天空體育少有地在熱刺的訓練場訪問領隊摩連奴，但這位主帥的風頭竟被原本應是「佈景板」的杜靴迪搶去。當記者「揸咪」正訪問摩佬時，背後正在與隊友練習的杜靴迪，竟然用腳挑起皮球投籃成功，連鏡頭隨後也跟住杜靴迪的「射籃」一幕，而他身後的加里夫巴利知道記者正訪問摩連奴，也馬上捉住杜靴迪指住鏡頭，兩人大笑及慶祝。

摩連奴在受訪時剛好有提到巴利，表示他在隊內開心很重要：「巴利要在這裏幫助球隊，同時我們都很關心他，因此要做出最有利球隊的決定，也有利於他自己。對他來說，與我們一起度過快樂的球季很重要，我認為在他的職業生涯，這一點非長重要。」

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