周五法甲尾場，班霸巴黎聖日耳門（PSG）作客挑戰中下游球隊尼姆。PSG經過了季初的不穩定後，最近在聯賽已經重回勝軌更錄得四連勝，雖然今仗有不少主力避戰，但板凳深度足夠的PSG實力不會受到太大影響，即使面對近三場不敗的尼姆，仍然可望全取三分，看好PSG大勝一場。（now 639、有線655及無綫myTV Super 302台明日3:00am直播）

莫路伊卡迪蓄銳攻堅

衞冕的PSG開季出閘脫腳曾兩連敗，不過目前已經漸漸恢復狀態，並且在法甲取得四連勝，繼續向榜首位置進發。不過今場教練杜曹無法派出最強陣容上場，全因除了迪馬利亞以及古沙華此前與馬賽球員在比賽後發生衝突，因此被重罰停賽六場，今仗仍然無緣上陣之外，中後場亦有部份悍將因傷缺陣。

幸運的是，此前代表國家隊出賽的兩大巨星基利安麥巴比以及尼馬，在國際賽期間未有受傷，而且二人在國家隊也有取得入球，此役配合未有國家隊任務的前鋒莫路伊卡迪合作攻堅，球隊數糊能力仍然冠絕法甲。PSG近4場轟入12球之餘，只失了一球，聯賽失球數字僅次於里爾以及波爾多，可見攻守兩端也保持好表現。

近3次對尼姆攻入10球

上季得益於聯賽提前腰斬得以留級法甲的尼姆，今季6輪聯賽已經取得2場勝仗，而且最近三場皆保持不敗，暫時可以脫離降班區域。可惜的是今場尼姆與PSG同樣面臨陣容不整的問題，上季在聯賽射入四球的前鋒迪派斯仍然未康復，另外主力後衞白賴恩干又因累積足夠黃牌而需要停賽，令到尼姆在防守上可能要起用柏寶路馬天尼斯，但這位法國守將已年屆31歲，恐怕難以對抗PSG一眾快馬。

而且翻查雙方的對賽紀錄，兩隊近年在聯賽交手三次，PSG取得全勝之餘更在尼姆身上攻入10球，相信此役仍可以延續全勝走勢。

文：王杰