Goal富帥：科根堡後防差「洛」井下石

周中推介三場美職，只贏得一場，結果當然唔及格。不過唔好怪小弟姓賴，美職成日一周雙賽，陣容、飛數變動好大，好多資訊要臨場先知。講番今周，都係揀番我最期待嘅瑞超，本身10月頭一輪聯賽後休息至今，大部份球隊都唔多國腳出戰國際賽，留番本土養精蓄銳，戰果應該較為正路。

瑞超尚餘七周，榜首馬模一支獨秀，榜尾方面，科根堡同卡爾馬積分都未過二字頭，特別係榜尾科根堡，似乎都係降硬。科軍周六就主場對奧雷布洛，講真科軍最大問題就係防守，近7場聯賽有6場失波多過2球，除咗對同樣中下游分子華堡，可以贏2:0拎到3分，其餘都輸晒。以目前環境，拎一分對護級都幫助不大，急於進攻反而暴露更多空位。相反奧雷布洛兩連勝，已經冇咩護級壓力，不過當然作客拎到三分，更加安全。雖然佢哋作客勝率唔高，不過睇亞洲盤，暫時開咗平手盤，點秤都係奧軍值得支持。

下星期日方面，有時見到瑞超「升班馬」華堡，就有啲肚餓，事關隊名同一間漢堡包專門店嘅招牌漢堡一樣。呢隊華堡近期都同樣易食，季初係威係勢排到第二，當然班底麻麻，戰績亦都越嚟越差，近4仗只拎得1分，好彩季初搶落唔少分，𠵱家排第11，降班機會都唔大，不過對前列分子，就冇咩希望。下周日華堡對住諾高平，信諾高平當包咁食咗佢。瑞超有兩支和波王，其中一隊係艾夫斯堡，23場聯賽和咗12場，下周日主場對卡爾馬，雖然牌面優勝，但未必贏硬，單買一注和局。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。