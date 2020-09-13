NBA｜路爾升職教快艇簽約5年 騎士16年奪總冠軍都靠佢

ESPN名記者Adrian Wojnarowski報道，曾領騎士在2016年奪得NBA總冠軍的路爾（Tyronn Lue），已經與快艇達成一份5年合約，取代離職的李華士（Doc Rivers）出任該隊新主帥。

在李華士上月尾辭任快艇教練一職後，已傳去年出任其副手的路爾將升職接手。消息指，路爾派其經理人代表安迪米拿（Andy Miller）於周四下午與快艇完成談判，而快艇決定找路爾執教，當然是看中他曾領騎士奪過總冠軍的經驗，以及有與球員溝通的強力手腕，據悉陣中不少主力球員如尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）都撐他。

快艇上季在西岸4強意外遭金塊踢出局，場數一度領先3:1的他們，在最後3場被對手「反吸」，輸3:4無緣西岸決賽，也令李華士迅速畏罪下台，但他被炒僅3天後，便獲76人聘任為新帥。

路爾除了在2016年領騎士奪冠，任教期間也帶領他們連續3年進入NBA總決賽，而他的帶隊成績為128勝83負，在季後賽則是41勝20負。另外，路爾上任後，比立斯（Chauncey Billups）將成為球隊首席助教，即使這位前活塞球員是溜馬教練的候選人，但預計他會選擇跟隨路爾，吸收執教經驗。

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