NBA｜ AD跳出合約望以自由身續約 「Playoff Rondo」拒攞老將底薪

湖人相隔十年再度封王，也讓球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）改變了未來的去向，這位27歲前鋒年初曾拒絕湖人開出的頂薪合約，現據美國傳媒報道指，他有意跳出合約成為自由身，再跟湖人簽下一張大約。

季前從塘鵝來投的AD，現持有的合約是2015年與舊東家簽下的5年1.3億美元約，來季20/21球季踏入合約最終年，並屬於球員選項，年薪值2,875萬美元。今年一月湖人曾有意提早跟AD續約，為他開出4年1.46億美元的頂薪合約，惟被AD拒絕。至湖人贏得總冠軍後，AD改變主意，望跟勒邦占士（LeBron James）爭取二連霸。據指他將待自由市場重開後跳出合約，回復自由身，然後再與湖人簽約，其經理人R保羅將在未來數周跟湖人展開傾談合約。

在AD面前將有數個選項，他能夠與湖人簽下兩年合約，而第二季為球員選項，或者簽下三年或四年的合約，而最終季同是球員選項，視乎AD希望留在這支洛杉磯豪門多久，也視乎他何時想再回復自由身。只要他簽下的合約越長，獲得的薪金就更多。AD首季效力湖人，常規賽場均獲得26.1分、10.4籃板，季後賽更平均每場獲得27.7分、9.7籃板和3.5助攻。

另一邊廂，AD在塘鵝的拍檔、今季季後賽表現神勇的控衞朗度（Rajon Rondo），據指也計劃跳出合約回復自由身，放棄下季約260萬美元的合約。來季屬於合約最終年而有權選擇回復自由身的「Playoff Rondo」，考慮到自己在季後賽打出神勇表現，希望擺脫現時持有的老將底薪合約，在34歲之齡博取一份更高薪金的合約。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！