莫利下台｜火箭或重建夏登有機會離隊 韋少過檔76人換艾比迪？

火箭季後經歷教練迪安東尼（Mike D’Antoni）和總經理莫利（Daryl Morey）先後離職，來季的發展和前途畫上一個問號。據指火箭現時人事混亂，超級球星夏登 （James Harden）或有機會離隊。也有外國傳媒報稱，火箭將會再次踏入重建階段，全隊除夏登以外，所有球員均可當作籌碼進行交換，更有傳火箭有意追逐76人球星艾比迪（Joel Embiid），而以韋斯卜克（Russell Westbrook）用作交換。

夏登和韋少擁有隊內兩張最大金額的合約，單是二人合共約7,671萬美元的年薪，也幾乎令球隊的薪金上限爆滿。兩人合作只屬於首個球季，但外界認為他們將不能夠擦出火花，更認為迪安東尼的小球戰術根本不湊巧。在火箭物色新帥、莫利離職的同時，球會或將踏入一個全新時代，有NBA記者爆料指，火箭將棄用小球戰術，並有意和76人交易26歲中鋒艾比迪，重新為火箭簽入內線球員。消息更指，火箭大軍名單內，除了夏登所有人都可用作籌碼，事關球隊將很難找回像他一樣內外線均攻力超強的球員。這意味着加盟首季表現不似預期的韋少，有機會成為交易籌碼。

而76人經過一個不如意球季後，也看似要進入重建階段，他們在季後賽東岸首圈被速龍四場橫掃出局後，辭退了教練B布朗（Brett Brown），更傳出艾比迪有可能會離隊他投的說法。據指76人也正追逐迪安東尼，希望他出任球隊新帥。

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