美斯出塞｜22.5億轉會費加5億年薪 美斯6年前曾接近上「車」

現年33歲的阿根廷球王美斯，今夏尋求離開巴塞隆拿不果，但原來早於6年前，美斯曾經有機會轉戰英超，以破世界紀錄的2.5億歐元（約22.5億港元）轉會費加盟車路士，甚至已經與藍戰士達成個人條款，享有高達5,000萬鎊（5億港元）年薪，但隨後美斯的父親兼經理人介入阻止，結果令交易告吹，其中前車路士及巴塞隆拿球星迪高的告密，成為這宗天價轉會失敗的關鍵。

現時美斯合約中的解約金高達7億歐元，不過在2014年當時美斯合約中的解約金是2.5億歐元，英國天空體育引述著名體育記者的新書指出，車路士當年已準備這筆資金搶走美斯。據報，當年西班牙政府針對美斯涉嫌逃稅展開調查，結果造就美斯開始考慮離開巴塞，時任車路士領隊摩連奴承認：「我知道所有事，我甚至與美斯通過電話。」

2014年7月，車路士正準開出詳細報價，並願意接受美斯提出的5,000萬鎊年薪，另外70%的肖像權收益，正當雙方越來越接近的時候。當年夏天剛剛從巴塞回歸英超，加盟車路士的法比加斯向迪高爆料：「美斯想來車路士，這太不可思議了。」但最終迪高選擇將這個消息，悄悄地告訴給身兼經理人的美斯父親佐治，結果後者堅決阻止之下，令美斯告別加盟英超的計劃。

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