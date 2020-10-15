NBA｜曾發表撐港言論 美媒指火箭總經理莫利下台

去年10月曾在Twitter上載了「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」的口號，聲援香港人爭取民主的火箭總經理莫利（Daryl Morey），據報周四已辭去了總經理的職務，結束長達13年管理火箭的生涯。

ESPN報稱，火箭在本屆西岸季後賽次圈1:4不敵湖人出局後，莫利已向火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）提出請辭的想法，雙方更悄悄地達成了共識。據報莫利並沒有排除自己重返NBA的可能，但他想尋找自己事業上感興趣的新發展；同時莫利亦想把握機會，多些時間在武漢肺炎疫情期間，與兩名孩子共處。

ESPN續指，莫利短期內會繼續擔任顧問工作，以協助火箭完成尋找新教練的工作，而火箭則計劃將籃球業務的執行副主席拉菲爾史東（Rafael Stone），接替莫利的總經理工作。

現年48歲的莫利，曾帶領火箭創出連續8年殺入季後賽的佳績，然而去年10月莫利在Twitter聲援香港人爭取民主，引發出一場巨大政治風波，大批中資企業紛紛凍結或終止對NBA的贊助，中國中央電視台亦禁播NBA賽事，令聯盟來季的薪酬上限亦因為預計收入減少而下調，阿當施華透露，相關經濟捐失約為4億美元（約31.2億港元）。

不過當時火箭班主費迪達，力撐莫利沒有做錯：「那段推文就只有7個字，我看不出到底哪裏有錯。事發後一小時曾有《ESPN》的記者問我，『你會開除莫利嗎？』我回答『你瘋了嗎？我為甚麼要為着這則推文解僱莫利？他可是全聯盟最好的總經理之一。』」當時費迪達強調，他與莫利合作得非常愉快，並預期對方會一直留效火箭，不料在去年3月才與火箭續約了5年的莫利，最終選擇提前離任總經理的職務。

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