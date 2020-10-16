中國名將家暴｜百米跑PB 10秒正 張培萌與中國飛人蘇炳添齊名

被爆出家暴醜聞的中國田徑名將張培萌，跑手生涯與蘇炳添齊名，兩人被譽為中國的「百米雙雄」。

現年33歲的張培萌，於北京體育大學出身，曾於08年奪得中國田徑公開賽男子100米短跑冠軍，以及在09年亞洲田徑錦標賽的100米跑項目稱霸。不過，他的個人100米最佳成績僅為10秒正，跟蘇炳添與卡塔爾跑手奧古諾德共同保持的9秒91亞洲紀錄，仍有一段距離。

除了100米之外，張培萌在其他途程亦有不俗的成績，他在13年全國室內田徑錦標賽北體大站，就曾以20秒75打破室內200米跑全國紀錄；14年仁川亞運，張培萌與陳時偉、謝震業及蘇炳添在4x100接力跑中替中國衞冕，並以37秒99打破日本保持了7年的亞洲紀錄。他在17年退休後，於18年進入清華大學擔任田徑隊助教，並復出體壇轉戰俯式冰橇，力爭22年北京冬奧參賽資格。

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