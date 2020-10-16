金童獎｜辛祖領5英兵入圍最後20強 熱門候選人盡在德甲

歐洲金童獎最後20強候選名單出爐，英格蘭由查頓辛祖及格連活特領銜共5人入圍，但上季隨拜仁慕尼黑捧歐聯的加拿大新星艾方素戴維斯及辛祖多蒙特隊友艾寧夏蘭特，也被外界視為當選大熱。

英格蘭入選的5名球員分別是辛祖、格連活特、菲爾科頓、布卡約沙卡及赫臣奧杜爾，當中以連續第2年入圍的辛祖呼聲甚高。不過，上年輸給祖奧菲歷斯的他，今年將要面對另一勁敵，就是其球會隊友挪威中鋒艾寧夏蘭特。至於拜仁的艾方素戴維斯，上季表現技驚四座，甚至有望力壓這對多蒙特孖寶跑出。

其餘候選人還有皇家馬德里兩位巴西新秀雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯、今季由華倫西亞轉會曼城的費倫托利斯、巴塞隆拿17歲新星安素法迪以及剛在今輪國際賽取得法國國家隊處子入球的雷恩17歲金童卡馬雲加。

金童獎最後20強候選名單

古路施夫斯基（祖雲達斯/瑞典）

達斯（巴塞隆拿/荷蘭）

施素保斯拉爾（薩爾斯堡/匈牙利）

米素爾巴卡（巴黎聖日耳門/荷蘭）

辛度東拿利（AC米蘭/意大利）

費倫托利斯（曼城/西班牙）

洛迪高高斯（皇家馬德里/巴西）

雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里/巴西）

賴恩格雲貝治（阿積士/荷蘭）

約拿芬大衛（里爾/加拿大）

艾方素戴維斯（拜仁慕尼黑/加拿大）

布卡約沙卡（阿仙奴/英格蘭）

查頓辛祖（多蒙特/英格蘭）

法比奧施華（狼隊/葡萄牙）

安素法迪（巴塞隆拿/西班牙）

菲爾科頓（曼城/英格蘭）

卡馬雲加（雷恩/法國）

格連活特（曼聯/英格蘭）

艾寧夏蘭特（多蒙特/挪威）

赫臣奧杜爾（車路士/英格蘭）

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