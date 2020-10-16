室內划艇│ 陳至鋒「疫」流創三項世績 學界機王：破紀錄破上癮

22歲的陳至鋒，可以說是疫情下的大贏家，過去兩個月，他共刷新三項Concept 2室內划艇（滑軌）的世界紀錄，是香港第一人；開心背後，沒想過數月前還為東京奧運資格賽崩潰至爆喊，三個世績來得合時，為大男孩注入強心針，坦言破世績破到「上癮」的他不排除陸續有來。

阿鋒的世績不是說笑，由短至四分鐘到超過兩個半小時都有，由七月底到九月中破完一次又一次，由無心插柳到精心策劃，都令他回味無窮，雖然沒實體證書，但Concept 2的世績由今年起獲國際艇聯（FISA）認可，更具代表性，他說：「說真，真的會破世績破到上癮，每一次見到快要破世界紀錄那一刻的心情，真的好興奮，因為證明自己是有能力跟全球競爭的人。」

不要看阿鋒現在高大威猛，小時候他花名多多，「肥鋒」由出世跟到初中，高峯期試過85公斤，中一已是籃球校隊，亦開始接觸划艇機，中三時校內老師建議他嘗試水上划艇，兩年後已是亞青單人艇金牌，中學階段有「癡鋒」綽號，來自他英文名Chi Fung的讀音；入了港隊後由於跟大師兄兼前奧運代表羅曉鋒撞名，隊友不時叫他「小鋒」，但最令他沾沾自喜的是高中時的「學界機王」，由中四至中六，連取學界室內划艇賽個人賽「三連霸」。

「我也忘了是從中學那一年被稱為『學界機王』，別人這樣叫我也是一個肯定，雖然當時只是學界賽，但很有成功感，每一次在划艇機比賽帶頭都很興奮，學界比賽有旁述，不時聽到自己個名在領先中，真的很享受。」讀過兩間中學的阿鋒，2017年中六DSE後已急不及待展開全職運動員生涯，亦贏得2018雅加達亞運公開組單人艇入場券，雖未能站上頒獎台，但從那時起已將2020東京奧運放在心內，一場武漢肺炎打亂大部份陣腳，惟獨陳至鋒從中「獲利」。

他也這樣說：「樂觀去看，如果不是這次疫情，我不會有時間挑戰到世界紀錄。」陳至鋒自三月底因疫情跟隨香港划艇隊從加拿大集訓提早返港後，完成14日自我隔離，一直在體院集宿集訓，水上訓練因疫情停止，只能在體院內進行划艇機訓練，他第一個世績（30分鐘項目划了8,772米）就是在第三波疫情爆發期間於7月28日在體院創造。

陳至鋒三個世績都是在Concept 2室內划艇（滑軌）上造出，訪問時他要先將滑軌放在地上，再放上划艇機，原來他三年前才開始接觸滑軌划艇機：「其實划艇機加上滑軌後，有水上訓練的感覺，三年前開始全職訓練，教練見我的水感麻麻，就要求我使用滑軌的划艇機。」

他的第二個世績與第一個相隔九日，他形容第一個《30分鐘》世績是「意外」，第二個《4分鐘》是「有備而戰」，他說：「划《30分鐘》那天，是教練根據我平時划艇機的乳酸測試結果給我一個指標，我看了後第一個反應是『難度好高，做不到的』，但教練吩咐的也要盡力去划，划前我照習慣將自己的資料連線到Concept 2的程式，最後划到新紀錄對我的信心好有幫助。《4分鐘》那一次，是我看到舊世界紀錄後，覺得自己有能力破，於是集中去練，終於以1,321米完成，我由細到大都有留意Concept 2的世界紀錄，沒想過自己名字會出現在世績上。」

兩個世績在手，陳至鋒利用上月假期，於9月17日挑戰更長的全馬《42.195公里》紀錄，他形容是「期待已久」：「其實我一直想挑戰全馬紀錄，但疫情前遇上好狀態，都是集中水上訓練及比賽，根本沒空餘時間挑戰划艇機紀錄，破完兩個世績後，感覺自己仍然好弗，就趁假期繼續拉機，最後用了兩、三天時間做好心理準備，以前最長都是拉過一個鐘，今次我的秘訣是將一個40幾公里的全馬，會分開七次六公里去划，最後加一個195米，拉的時候不可以心急，要有耐性。」陳至鋒最後用了2小時32分32秒5刷新全馬世界紀錄，比加拿大選手的舊紀錄2小時36分46秒9快了三分鐘有多。

疫情下，為香港划艇隊寫下新一頁，三個世績在手，陳至鋒也說：「成件事好amazing，無想過自己名字可以出現在Concept 2的世界紀錄上。」

下一個目標，一定是延期了一年的東京奧運外圍賽，原本今年五月舉行要延至明年四月，陳至鋒認為對他來說利多於弊，更自爆今年三月在加拿大集訓時，自己曾為未ready好東奧資格賽導致壓力爆煲而爆喊：「原定今年四月在南韓忠州舉行的東奧資格賽，因疫情延至明年四月，變相給我多了一年時間預備，對我來說是好事，當時在加拿大集訓仍未知會延期，感覺自己還未ready去爭奧運入場券，越想壓力越大，接近崩潰到爆喊，總教練白勵建議我回港後跟體院心理專家傾傾，已改善很多。」

陳至鋒的東奧目標艇種是輕量級雙人艇，部份壓力來自去年跟師兄趙顯臻奪得亞錦賽雙人艇金牌，怕成為眾矢之的，亦有減磅的壓力，由現在75公斤減至70公斤，他表示不能浪費因疫情賺來的一年：「希望無論是心理與生理都要加強，好好跟隨教練安排，有信心可以為香港爭得東奧入場券。」

一般年青人閒時不是打機就是行街、睇戲，陳至鋒特別過人，視划艇機為放鬆自己的娛樂，難怪破世績破到「上癮」，問他何時有第四個世界紀錄，他坦白說：「我都想。」大家拭目以待。

陳至鋒小檔案

年齡：30/03/98（22歲）

身高：1米83

體重：75公斤

學歷：中六畢業

開始水上划艇：15歲

開始代表香港：16歲

全職運動員：19歲（2017年）至今

榮譽：2016香港傑出青少年運動員

三個Concept 2世界紀錄：

一）2020年7月：30分鐘（8,772米）

二）2020年８月：4分鐘（1,321米）

三）2020年9月：42.195公里（2小時32分32秒5）

難忘成績：

2019忠州亞錦賽：1金（輕量級雙人艇：拍趙顯臻）、1銀（輕量級四人艇）

2017巨港亞洲盃：2金（輕量級及公開組單人艇）

2016芭堤雅亞青賽：2金（單人艇及雙人艇）、澳洲公開賽：金牌（U21單人艇）

2015鄂州亞青賽：1金（單人艇）、1銀（四人艇）

2014-2016 香港校際室內划艇錦標賽：三屆金牌（個人賽，2014、2015代表余振強紀念中學、2016年代表香港道教聯合會圓玄學院第三中學）

兩個月內三破世績（Concept 2 室內划艇（滑軌）19-29歲輕量級）

第一個世績

日期：28/07/2020

項目：30鐘

新世績：8,772米

舊紀錄：8,316米（愛爾蘭選手Sam O’Neill）

第二個世績

日期：05/08/2020

項目：4分鐘

新世績：1,321米

舊紀錄：1,287米（意大利選手Gabriel Soares）

第三個世績

日期：17/09/2020

項目：42.195公里（馬拉松）

新世績：2小時32分32秒5

舊紀錄：2小時36分46秒9（加拿大選手Sam Garber）

註：Concept 2室內划艇（滑軌）世界紀錄約於2000年開始，今季起更得到國際賽艇聯會的認可

創造世績地點： 香港體育學院

記者／攝影：徐嘉華

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