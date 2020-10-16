英超｜馬古尼上場領紅又被撞傷 蘇B：希望佢快啲恢復狀態

周三英格蘭於歐國聯主場1:0不敵丹麥，其中曼聯隊長哈利馬古尼兩記魯莽攔截後領紅，令英軍埋下輸波伏線，賽後馬古尼又再次成為外界焦點。紅魔領隊蘇斯克查在出席賽前記者會時，就提到上場馬古尼雖然只踢了31分鐘賽事，但亦出現受傷的情況，周六對陣紐卡素一戰上陣成疑，同時希望這位紅魔隊長可以儘快找回最佳狀態。

近期運氣相當差的馬古尼，季前已經因在希臘涉嫌襲警導致官司纏身，在球場上出任後衞的他又多次犯錯導致球隊失球。不過蘇B就提到足球世界永遠會面對不同的事情，自己只希望馬古尼可以重返佳態：「馬古尼協助英格蘭擊敗世界一哥比利時的比賽中，那是很正常的一天。不過當你領紅牌被罰下場時，就會立即成為頭條，這就是足球，你會面對很多起伏，你必須要學會面對。馬古尼是一位極具韌力的球員，他只想上場比賽，走出之前幾場比賽的批評。不過上場他被罰下之前曾被撞傷，所以仍要看一下他的情況。」

另一位紅魔主將保羅普巴，此前回到國家隊時重提加盟皇家馬德里的夢想，對此蘇B表示普巴短期之內不會離隊：「保羅仍然是我們的球員，他未來兩年會留在曼聯，專注為球隊並且貢獻最好的表現。」

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