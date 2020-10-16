特稿：阿特蘭「大」屠殺　雷恩、里爾盤王

今季五大聯賽有幾支球隊令人驚喜，而且並非大家所熟悉的傳統豪門，球迷在觀看比賽時亦可以留意這幾支球隊的表現。

以往意甲聯賽一直給予球迷沉悶的感覺，全因各支球隊相當注重防守，令到比賽場面未有太刺激。不過由上季開始，阿特蘭大開始大打進攻足球，經常在聯賽出現大炒對手情況，上季38輪一共轟入98球，為意甲之最。直至今季進行三輪賽事，阿特蘭大已經攻入13個入球，每場可以射入4至5球，進攻火力相當強大。

對於有參與投注的球迷，就要留意法甲暫列積分榜頭兩位的雷恩以及里爾，2隊在上季分別排在第3及第4位，但今季就以出色的戰績成為法甲贏盤王。有法國新星卡馬雲加在陣的雷恩，開季在聯賽取得4勝2和的不敗戰績，而且由於實力未有如巴黎聖日耳門（PSG）般超班，因此「讓球」不會多，今季只曾輸過一次盤；里爾今季在法甲同樣未嘗一敗，當中只在首輪對雷恩一場輸盤，其餘全數贏盤，捧場客可以留意。

另外德甲今季仍有三支球隊保持不敗，其中兩隊奧格斯堡與RB萊比錫就會在本周迎來對決。奧格斯堡上場雖然作客0:0悶和禾夫斯堡，不過曾在主場2:0輕取多蒙特，實力不容忽視。萊比錫今季雖然失去了射手迪姆華拿，不過有尤素夫保臣與科斯貝治擔起球隊的進攻大旗，2人今季聯賽已經合共攻入3球，且看能否打破奧格斯堡的不敗身。