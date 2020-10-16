近年流行一種名為抱石（Bouldering）的運動，有多少人會聯想到與攀石有關，又或者乍聽下對抱石與攀石的名稱感到困惑，到底是繙譯問題，還是另類運動？

記者：蘇兆麟

攝影：洪量丰

攀石或運動攀登可說是攀爬運動的統稱，當中包括不同的比賽模式，而抱石就是運動攀登的其中一個玩法及正式比賽項目。運動攀登比賽主要分為三個項目，分別是難度賽、抱石賽和速度賽，旨在「鬥高鬥難」，而抱石算是鬥難的比賽。

牆身高四米設保護軟墊

前香港運動攀登代表、32歲的何善揮（Danny）退役後創辦JUST CLIMB攀石場，當中亦有抱石場地，抱石牆會在四米以下，毋須配帶繩索或頭盔等裝備，地上就會放置軟墊確保安全。

Danny指抱石對於大眾來說較「易入口」，首先人工牆較矮不會嚇怕新手，對有興趣參與運動攀登但又擔心未能應付高牆的新手而言，是一個很好的起步點，而且多數場館也有租借抱石所需的防滑粉袋和攀石鞋，參加者只要注意個人衣着即可，穿着適合大幅度運動的服飾、修剪手指甲及長頭髮女士需束頭髮。

其次Danny認為：「開始攀石之前要學好多安全措施，例如安全繩怎用之類，但抱石只需告訴你下跌技巧後已經可以開始玩，令初學者可以快點享受抱石的樂趣與成功感，相對較吸引。」而下跌技巧亦相當簡單，謹記要雙腿發力緩衝落地力量及下巴盡量緊貼胸口即可。

世界級比賽中，抱石則會於4.5米以下人工牆攀爬，運動員可於指定時間內不斷嘗試，每場約有4至8條路線，運動員在指定位置開始攀爬，過程只能接觸指定石塊，石塊以顏色區分，直到雙手握實完攀點（Top）獲裁判認可便算完成路線，另設有中繼點（Zone Hold），比賽成績以完攀（須通過中繼點）與抓到中繼點的數量與攀爬次數評分。

有別於難度賽及速度賽

另外兩項難度賽和速度賽則是普遍認知的15米以上高牆，需要配備繩索保護的比賽項目，前者運動員會於賽前有數分鐘時間觀察路線，之後回到隔離區，禁止觀看其他運動員比賽過程和路線，運動員僅有一次攀爬機會，最後依攀爬時間及高度計算成績；後者則會進行一對一比賽，盡快完成攀登者獲勝。