室內划艇｜7年前從籃球轉項 視麥基迪為偶像 永不言棄終身受用

兩屆得分王麥基迪在2004年對馬刺的常規賽中，曾於33秒內轟入13分，最終領火箭以一分絕地反勝，大概是NBA的經典戰般之一。作為火箭球迷的陳至鋒直言，從偶像麥基迪身上學到永不言棄的態度終身受用。

年僅22歲的陳至鋒在划艇屢獲佳績，令人難以相信他在七年前在體育老師的鼓勵下，才從籃球轉項至划艇發展：「我以前是籃球校隊成員，但表現並不出眾。在15歲那年，體育老師跟我說『你打籃球多年也沒有甚麼進展，不如嘗試水上賽艇訓練』，於是我2013年便到賽艇協會接受訓練。」

陳至鋒透露，自己在體壇的偶像是兩屆NBA得分王麥基迪，並從對方身上學到永不言棄的態度。2004年12月9日的NBA常規賽，馬刺最後44.2秒仍領先火箭76:68，不過麥基迪憑一己之力扭轉戰局，在33秒內轟入四球三分，當中一球更博得鄧肯犯規並完成「四分打」，連取13分下帶領火箭以81:80反敗為勝。

回想起這場賽事，陳至鋒興奮地說：「那是一場很經典的比賽。我從中學到的是，無論落後幾多都好，只要你不放棄，也不代表會輸。」縱使置身於劣勢，但堅持奮戰到最後一刻，他深信仍有逆轉曙光。正如漫畫《男兒當入樽》安西教練所言，「如果現在放棄，球賽就結束了」。對陳至鋒而言，籃球如是，划艇同樣如是。

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