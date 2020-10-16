Goal富帥：浦項制鐵做攔路虎擋蔚山

做咗燈神兩次，我話過我唔會再畀呢啲事發生，所以呢個星期決定離開日職系列，連檢討都慳番，疫情下嘅足球就真係估死人，今個周末有咩介紹？泡菜系列，韓職爭標組同護級組各推一場。

之前講過全北汽車唔使講，佢贏定輸都追到季尾，點解今日又提，正正就係全北月初主場輸咗畀浦項制鐵，星期日浦項主場鬥蔚山現代，會唔會幫幫手搞一搞蔚山，令對手失分？我就會話你聽：「會」，攔路虎來講，浦項有晒本錢，以波論波，蔚山係高，但亞洲盤開出平手盤太古怪。再者正路睇今年嘅蔚山輪換上陣嘅次數好密，條防線真係唔夾，如果陰謀論睇，要令25號全北對蔚山場榜首戰好睇，刺激吓收視，呢場蔚山有機會失分，令形勢更緊張，所以捧主隊做攔路虎，對蔚山坐和望贏。

另一邊廂，護級組我就畀隊FC城南，大家唔好誤會，唔係捧城南，係要城南對面；城南星期六就主場對FC首爾，城南連輸五場，仲要最近兩場都有球員攞紅牌，人腳調動選擇已經唔多，睇住包尾嘅仁川聯，逐步殺緊上來。本來我幾鍾意呢隊城南，但我都係陰謀論去睇，佢唔輸，仁川點過到佢，最尾兩輪護級大戰先好睇過爭產劇，而且FC首爾為咗穩陣啲避免捲入爭產，講錯，護級漩渦，不敗冇問題，受讓平/半贏住半格去投資啦！

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。