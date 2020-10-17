名家足路│ 史雲斯大勇譚拔士捧W 英超倫敦打吡戰丘仔撐大

經過國際賽程，歐洲主要聯賽亦戰火重燃，蘋果星級名家亦各自回到熟悉的戰場；「英冠專家」譚拔士，周六推介史雲斯主場出擊，可望殺退哈德斯菲爾德，主W可以熱捧。

譚拔士覺得，史雲斯在英冠開季4戰錄得3勝1和，位列第四位，前鋒查馬路維及安祖阿休入球數字未算高，各只入一球，但在前線產生相當大威脅，同樣處於佳態。由谷巴帶領的史雲斯上季在升班附加賽失利，但未有影響今季表現，球隊攻擊表現平穩，如能保持近期水準，就有力再衝擊升班資格。相反哈德斯菲爾德雖屬譚拔士母會，但他也認為哈軍開季表現如預期般差勁，主力射手卡蘭格蘭勢離隊，近仗已不獲安排上陣，此戰遇級數及戰力不同的史雲斯，以哈軍守力不易爆冷搶分。

「丘仔」丘建威則推介星期日英超倫敦打吡大戰，熱刺主場對韋斯咸；丘仔覺得熱刺由摩連奴領軍下越戰越勇，各項賽事近七場保持不敗，加上加里夫巴利強勢回歸英超，與哈利卡尼及孫興民，組成令人聞風喪膽的「KBS組合」，入球料多。而韋斯咸近期亦大勇，變陣踢三中堅陣式後，近兩場聯賽保持不失球兼入了七球，預計今場賽事雙方將會以攻代守，入球大細中位數 [3/3.5球]取「大」。

「西甲專家」鄭兆聰則推介周日比賽，畢爾包主場對利雲特，聰仔覺得畢包財困，軍心欠穩，而利雲特開季後失球數字又偏高，幸前線仍靠羅渣馬迪及荷西摩拉利斯，當中後者老而彌堅，開季至今已取得三個入球，雙方攻強守弱，推介兩隊在周日早場合演「大」戰。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六37史雲斯勝（未有賠率）

鄭兆聰 星期日31畢爾包大[2.5]（2.15）

丘建威 星期日53熱刺大[3/3.5](2.2)

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