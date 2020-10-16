田徑｜中國百米短跑退役名將涉家暴兼出軌 妻子發千字文加瘀傷相大控訴

退役中國短跑名將張培萌日前被妻子發千字文控家暴及出軌，又上載了多張手腳有瘀痕、疑遭丈夫虐打的相片，事件在內地網上討論區成為熱話。

於3年前退出田徑項目的張培萌，與妻子張漠寒去年6月成婚，並且生了一名女兒，原本這個看似非常快樂的小家庭，卻隨着妻子日前在微博爆出家暴一事，毀於一旦。張漠寒發了一篇千字文控訴，內容稱自己在這段婚姻中經歷了丈夫多次家暴及出軌等不快回憶。她又表示已向張培萌正式提出離婚，並且為爭女兒撫養權勢要鬧上法庭。

張漠寒在文中稱自己曾多次遭遇家暴後，都因丈夫看似誠心的道歉後選擇原諒對方，但情況一直未有改善，甚至自己當時懷孕至坐月期間，一樣被丈夫虐打，而且試過數次在家暴後，這位退役田徑運動員竟沒收妻子的手機，使她無法與外界聯絡甚至報警，但即便如此，她已曾在短短兩年與張培萌由拍拖到結婚後3次報警及1次驗傷。

她還稱自己曾問過張培萌為何要如此對待她，但對方竟以「運動員都這樣，雄性激素高」為由作答案，但她也澄清自己所遭遇的家暴，沒有嚴重到被打到「爆缸」，但有試過被掐頸、被對方用腳踢、抓傷她的肩膊甚至曾抓着她的頭撞牆等，所以身上不斷出現瘀青及紅腫等的傷痕，然後她在微博上載自己身體受傷的相片來證實自己的家暴。

張漠寒表示令她忍無可忍決定離婚的原因，是因為發現對方搞婚外情，在微信發現有異聲親暱地稱呼丈夫為「翹臀」，還有一些證明他出軌、內容偏三級的片段在她手上。至於兩人要鬧上法庭，事關是要爭奪女兒的撫養權，而且當她向法庭申請離婚時，張培萌沒有再接聽她電話，然而1個月後，張培萌竟趁她不在女兒身邊，找人伏擊其母親及家人，入屋搶走女兒，這使她要報警以及在微博上發文，等大家可為她主持公道。

張培萌跑手生涯與蘇炳添齊名，譽為中國的「百米雙雄」，賽場上的輝煌成績包括於08年奪得中國田徑公開賽男子100米冠軍，以及在09年亞洲田徑錦標賽的100米跑項目也稱霸，去到13年，更在全國室內田徑錦標賽北體大站以20秒75打破室內200米的全國紀錄；14年仁川亞運，他與陳時偉、謝震業及蘇炳添在4x100接力跑中替中國衞冕，並以37秒99打破日本保持了7年的亞洲紀錄。他在17年退休後，18年復出體壇轉戰俯式冰橇，力爭22年北京冬奧參賽資格。至於妻子張漠寒曾任體育主持，於18年認識張培萌後1年就結婚。

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